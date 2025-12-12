$!Estrena Belinda el video oficial de su tema ‘Heterocromía’

Belinda está cerrando el 2025 con fuerza: consolidándose como una de las artistas más comentadas y exitosas del año. Tras su éxito en Mentiras: la serie y el lanzamiento de su álbum Indómita, la cantante decidió sorprender a sus seguidores con un regalo más antes de que termine el año: el estreno del video musical de Heterocromía, uno de los temas más virales del disco.
El videoclip se lanzó este jueves 11 de diciembre, las primeras imágenes prometen una producción visualmente poderosa en sintonía con el estilo que ha mostrado en esta nueva era artística.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Beli (@belindapop)
Una publicación compartida por Beli (@belindapop)
Belinda cierra el 2025 al anunciar el esperado video de Heterocromía, uno de los temas más virales de su álbum Indómita. A días de terminar el año, la cantante nos habló del proceso creativo y de su ambiciosa propuesta visual que funciona también como una sátira hacia la élite mexicana, señala quien.com
“La verdad es que desde que escribí la canción yo me imaginaba el video y no podía quedarme sin hacerlo. Yo hago videos super artísticos, me gusta mucho la parte creativa. Amo que al público les gusten mis videos, pero este video era un deseo que no había podido cumplir por falta de tiempo. Después de tantos videoclips, Heterocromía era la espinita que me saqué: una sátira del mundo ‘fresa’, como diríamos en México, de la élite, llevada a un nivel que incluso provoca risa”, agregó.
Belinda reveló que Heterocromía nunca estuvo pensada para convertirse en un éxito viral. Según contó, su disquera no la veía como una apuesta fuerte, pero aun así la canción terminó sorprendiendo por sí sola y conectando con el público, aunque jamás imaginó el impacto que tendría, por eso el lanzamiento del video era inevitable.
“La verdad, nunca pensamos que la canción llegaría tan lejos. La disquera no la veía con potencial y no estaba planeada como sencillo, pero terminó haciéndose viral por sí sola. Para mí siempre fue especial, algo muy personal dentro de la historia de Indómita, pero jamás imaginé el impacto que tendría. Por eso sentí que el video tenía que existir; es mi sorpresa de Navidad para todos mis fans”.
También reiteró que su manera de expresarse siempre ha sido a través de su música, no de su vida privada, y explicó que prefiere mantener su intimidad al margen y permitir que sea el público quien interprete sus canciones y saque sus propias conclusiones.
“Yo nunca hablo de mi vida privada... la vida es así, a veces sorprende, a veces era lo que esperabas, a veces resulta ser todo lo contrario... así es la vida en general”, declaró. “Disfruten el video y la canción, ahí ya sacarán sus propias conclusiones, está de más que yo lo diga”.
La también actriz enfatizó en que Heterocromía no está dirigida a nadie en particular: es una canción pensada en cualquiera que se identifique con su mensaje. Sin embargo sí tiene un objetivo claro: busca que, especialmente las mujeres, no se dejen llevar por las apariencias y encuentren en la letra un reflejo propio.
“No es que vaya dirigida específicamente a un hombre, esto va más allá de un hombre. Es una canción que va para quien se identifique, es para todo el mundo, es para que las mujeres también sepan que no hay que dejarse guiar por las apariencias”, no dijo.
El video, al igual que la canción, está dedicado a todas las personas que conecten con esta historia, incluidos, dijo en tono de broma, “hasta los mismos fresas” que la han hecho suya. Para la artista, su música no nace para alguien en concreto, sino para todos los que disfrutan, sienten y conectan con lo que ella tiene para ofrecer.