$!Estrena Belinda el video oficial de su tema ‘Heterocromía’

Belinda está cerrando el 2025 con fuerza: consolidándose como una de las artistas más comentadas y exitosas del año. Tras su éxito en Mentiras: la serie y el lanzamiento de su álbum Indómita, la cantante decidió sorprender a sus seguidores con un regalo más antes de que termine el año: el estreno del video musical de Heterocromía, uno de los temas más virales del disco. El videoclip se lanzó este jueves 11 de diciembre, las primeras imágenes prometen una producción visualmente poderosa en sintonía con el estilo que ha mostrado en esta nueva era artística.

Belinda cierra el 2025 al anunciar el esperado video de Heterocromía, uno de los temas más virales de su álbum Indómita. A días de terminar el año, la cantante nos habló del proceso creativo y de su ambiciosa propuesta visual que funciona también como una sátira hacia la élite mexicana, señala quien.com “La verdad es que desde que escribí la canción yo me imaginaba el video y no podía quedarme sin hacerlo. Yo hago videos super artísticos, me gusta mucho la parte creativa. Amo que al público les gusten mis videos, pero este video era un deseo que no había podido cumplir por falta de tiempo. Después de tantos videoclips, Heterocromía era la espinita que me saqué: una sátira del mundo ‘fresa’, como diríamos en México, de la élite, llevada a un nivel que incluso provoca risa”, agregó. Belinda reveló que Heterocromía nunca estuvo pensada para convertirse en un éxito viral. Según contó, su disquera no la veía como una apuesta fuerte, pero aun así la canción terminó sorprendiendo por sí sola y conectando con el público, aunque jamás imaginó el impacto que tendría, por eso el lanzamiento del video era inevitable.