En estos 18 temas, la versatilidad es un factor de suma importancia, pues el disco se compone de diversos sencillos como lo son: “Deja de Chingarme, una canción que habla del sentimiento de una ex pareja y con la que mucha gente se va a identificar, sobre todo por el lenguaje coloquial y la temática que maneja la canción, Mi alma embrujada, un tema que parte del regional mexicano haciendo honor a la música cubana logrando tener una mezcla muy poderosa.

También viene Te pedí pieza que lleva una carga de mucha sensibilidad en el disco, así como Pedazo de tonto sencillo que evoca a la música country con una letra muy fresca, generando una combinación muy especial con el regional mexicano, esto por sólo mencionar algunos de los sencillos que se incluyen en el disco.

“Colmillo de leche es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera. Aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes. Siempre, teniendo el regional presente como el alma de disco pero fusionado con flamenco, un poco de salsa, country, folklore americano, blues y soul. Todos, géneros que me han formado a mí como artista y como persona. El poder mezclarlo todo en un disco, es algo muy refrescante tanto a título personal como para el género de regional mexicano en general”, resaltó Carín León.