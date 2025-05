Estrena Ed Sheeran su nuevo sencillo ‘Old Phone’

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de Give Me Love reveló que su durante el juicio que enfrentó por presunto plagio en su canción Thinking Out Loud , tuvo que entregar sus dispositivos a sus abogados, incluyendo un teléfono que no había usado desde 2015.

“En el proceso, me cambié a mi antiguo teléfono. Prenderlo realmente me abrumó. Me encontré leyendo mensajes y conservaciones con personas que ya no están aquí. Lloré con mensajes de amigos que ahora están muertos, con los que nunca hablaré de nuevo. Encontré fotos con personas con quienes era cercano, pero ahora hemos perdido contacto”, escribió.