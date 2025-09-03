Estrena Edith Márquez, su disco Tributo a Rocío Dúrcal

“Estoy muy contenta, el público ha reaccionado de manera positiva al homenaje que le rindo a una grande, como Rocío Dúrcal. Desde que empecé mi carrera siempre he admirado a Rocío, ella fue una de las grandes inspiraciones para dedicarme a la música, era un disco que venía buscando y anhelando”, compartió

Edith Márquez estrena el disco Eterna e Inolvidable , donde rinde homenaje a Rocío Dúrcal, una de las cantantes que más admira; la producción la presentará en la gira que dará por algunas ciudades de México.

En el material se respetó la esencia de Rocío Dúrcal en cada uno de los temas que integra el disco, pero se agregó el estilo de Márquez y arreglos que se apegan al tipo de música que se consume en 2025, señala milenio.com

“Pedí que el productor fuera Kiko Cibrián, porque él produjo a la Dúrcal, y lo aceptaron, sabía que ahí estaba el sonido perfecto para lo que estaba buscando en este disco”, explicó la cantante, quien actualmente promociona el sencillo Déjame vivir , junto al cantautor Adriel Favela.

La cantante comentó que no había encontrado el momento ideal para hacer el disco, hasta que lo checó con la disquera de que fuera su próximo disco.

“Hay arreglos como el de la canción No sirvo para estar sin ti, que había que refrescar porque habían pasado muchos años desde que la grabó, no se tocó la esencia del tema porque eso es algo básico para mí”, dijo.

Márquez externó que el material se hizo desde el respeto y admiración que siente por Dúrcal.

“Le imprimí mi propio sello y estilo, evidentemente en todas las canciones siempre decía: ´¡Ay Dios mío, ayúdame!, porque cuando sacas un disco siempre está el tema de si va a gustar, lo van a bajar, es un riesgo que se corre siempre con un material inédito o de homenaje”, confesó.

La selección de los temas no fue fácil, la cantante española tiene en su carrera más de 70 álbumes grabados. “Las canciones que están en el disco, las he cantando desde hace muchos años, creo que lo vengo manejando muy mío. La selección de canciones fue complicada, definir cuáles eran las correctas, espero que al público le guste la selección”, expresó.

Edith no se atrevió a decir que uno o dos temas son sus favoritos, dado que todas las canciones tienen una magia especial. “Algo que me hace sentir diferentes emociones cuando las canto, no podría decir una sola, sería injusto para las demás”.

Como intérprete tiene que sentir cada una de las canciones que siente, ella no le daría voz a algo que no le produce algún sentimiento o no va con su estilo o trayectoria.

“Me doy a la tarea de poder transmitir un sentimiento a través de las canciones, de esta pequeña historia que se cuenta en dos o tres minutos. Cuando veo que se me enchina la piel y seguramente al ingeniero y al público cuando la escuche, eso es lo que busco, poder transmitir el sentimiento, por eso selecciono las canciones, jamás podría escoger una canción que no me guste, no la siento o que no conecte, porque no podría conecta con el público”, aseguró.

La nueva gira Eterna e inolvidable, mismo nombre del disco la llevará a diferentes ciudades que incluyen las principales de México. El 14 de septiembre se presentará en Las Vegas, el 15 en Ensenada, el 19 en Oaxaca, el 3 de octubre en el Auditorio Nacional, el 24 de octubre en Guadalajara y el 7 de noviembre en Monterrey.

El próximo año planea grabar un disco inédito, que sea pop con toques mexicanos, está buscando temas para este material e incluso dijo que podría incluir alguna canción compuesta por ella o por su hijo Bastian (Sebastián), quien ya grabó Cenizas que hizo con Kalimba, Oscar Iván Calderón y Carlos Suárez Santiago.