Estrena El Internacional Grupo La Migra, su nuevo álbum grabado en vivo

El Internacional Grupo La Migra abre un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de un álbum grabado en vivo desde la Arena CDMX y el estreno de Sueño Americano, sencillo que ya está en las plataformas digitales y que, de manera paralela, comenzará su promoción en estaciones de radio de todo México.

El nuevo material recupera la fuerza que la agrupación ha construido sobre los escenarios durante casi cinco décadas y convierte a la Arena CDMX en el punto de partida de una producción que busca acercar su legado a nuevas generaciones, sin apartarse del estilo que le ha permitido conquistar al público de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

Sueño Americano encabeza esta etapa discográfica con una historia marcada por la nostalgia, el sacrificio y las aspiraciones de quienes han debido abandonar su lugar de origen en busca de mejores oportunidades.

Con una interpretación cargada de sentimiento y el sello musical que distingue al grupo, el tema pretende incorporarse con fuerza a la programación de la radio nacional.

El lanzamiento ocurre también en medio de las acciones emprendidas por los representantes de la agrupación para proteger legalmente el nombre y la trayectoria de El Internacional Grupo La Migra.

De acuerdo con una publicación difundida en su página de Facebook, cuatro personas identificadas como Héctor “N”, Atanacio “N”, Rey “N” y Salvador “N” fueron detenidas el pasado fin de semana cuando presuntamente pretendían presentarse en un baile realizado en San Nicolás Tolentino utilizando sin autorización el nombre de “La Migra”.

Según lo informado por la propia agrupación, el evento fue suspendido ante posibles violaciones a los derechos de autor y el uso indebido de la marca. Su gerencia adelantó que recurrirá a las instancias correspondientes para proceder contra quienes se presenten o lucren con el nombre sin contar con autorización legal.

Esta defensa de su identidad acompaña una historia que comenzó en 1978 bajo la dirección del tecladista y fundador Miguel Ramírez Hurtado “El Manix”, cuyo trabajo resultó decisivo para crear el particular estilo rítmico de la agrupación. Tras su fallecimiento en 2011, su legado ha permanecido como una guía musical y humana para quienes continúan el proyecto.

Canciones como Celos de ti, Amargo dolor, Parrandero, A donde te hayas, Flor del río, Pa’ qué son pasiones, Busca otro amor y Entre copa y copa forman parte de una memoria sentimental compartida por varias generaciones.

Su alcance internacional y la obtención de Discos de Oro confirman la relevancia de una agrupación que ha compartido escenarios con Banda El Recodo, Los Tigres del Norte, Los Temerarios, Los Bukis y Ramón Ayala.

Actualmente, la alineación oficial está integrada por Víctor Manuelle Esparza en la primera voz, Mauricio Flores en el bajo eléctrico, Jorge Luis Estrada en la guitarra eléctrica, Jorge Navarro en la batería y Víctor Iván Esparza Herrera en los teclados.

Juntos sostienen una propuesta que conserva sus raíces mientras busca escribir una nueva página dentro de la música regional mexicana.

Con el estreno del álbum grabado desde la Arena CDMX, el lanzamiento nacional de Sueño Americano y la defensa jurídica de su nombre, El Internacional Grupo La Migra reafirma que su legado no solamente pertenece a la nostalgia: continúa vivo, en movimiento y dispuesto a defender el lugar que ha construido desde 1978.