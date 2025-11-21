$!Estrena Gerardo Ortiz su nuevo Álbum ‘El Ejemplar’

Gerardo Ortiz, uno de los artistas más influyentes y admirados de la música latina, presenta su nuevo álbum El Ejemplar, disponible ya en las plataformas. Este esperado proyecto marca una nueva etapa en la carrera del cantante y compositor, reconocido por su versatilidad, fuerza interpretativa y capacidad para innovar sin perder su esencia. El focus track del álbum es Afectado, un tema de decepción amorosa que cuenta con un video oficial dirigido por Carlos Perez, donde el rojo del fuego aporta intensidad al sentimiento de la canción, mientras Gerardo Ortiz interpreta con firmeza una historia marcada por el desamor.

El material incluye dos temas que rápidamente se convirtieron en favoritos del público como Por Ahí, Por Ahí, junto a Código FN, y Échame el Grito, dos sencillos que ofrecen una muestra del sonido que define esta nueva era de Ortiz. El tema Échame al Grito continúa en ascenso y alcanza la posición número 16 en el chart Regional Mexican Airplay de Billboard, reafirmando el amplio alcance y la sólida presencia de Gerardo Ortiz. A lo largo de más de una década, Gerardo Ortiz se ha consolidado como uno de los artistas más sobresalientes de la música mexicana moderna. Gracias al éxito de ventas de sus producciones, sostiene el récord de ser el segundo cantante solista con más números uno en los 31 años de historia del chart Regional Mexican Airplay de Billboard, con 11 en 2021 y 13 en 2024, una hazaña que reafirma su lugar entre las figuras más importantes de la industria musical.

Con cada producción, Gerardo Ortiz rompe esquemas y amplía las fronteras de la música mexicana, fusionando estilos y llevando el género a nuevas audiencias internacionales. Actualmente, se encuentra de gira por México y Estados Unidos, continuando con su misión de compartir sus canciones y consolidar su legado. Este nuevo álbum simboliza no solo su evolución como artista, sino también el compromiso de seguir honrando sus raíces y su conexión con el público. Gerardo Ortiz vuelve con una propuesta que refleja madurez, fuerza y autenticidad, reafirmando por qué es considerado uno de los grandes íconos del regional mexicano contemporáneo.