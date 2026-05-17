Estrena Grupo Firme ‘Qué mal te ves sin mí’ con Hernán Sepúlveda

Grupo Firme lanzó “Qué mal te ves sin mí”, una colaboración con Hernán Sepúlveda, una balada de desamor que aborda las heridas que deja una ruptura amorosa, especialmente cuando una de las dos personas decide rehacer su vida con alguien más.

Con una interpretación intensa y una producción que mantiene la esencia del regional mexicano contemporáneo, el tema apunta a convertirse en uno de los nuevos himnos de despecho dentro del repertorio de Grupo Firme.

La canción explora el sentimiento de quien observa a su ex pareja intentar seguir adelante con otra persona, mientras persiste la idea de que ninguna nueva relación podrá reemplazar lo vivido anteriormente.

La letra retoma una de las frases populares más conocidas: “un clavo saca a otro clavo”, pero plantea que no siempre es suficiente para borrar el pasado, de acuerdo con elimparcial.com.

El tema destaca por el contraste entre la potencia vocal de Eduin Caz y la interpretación de Hernán Sepúlveda, quien aporta un tono melancólico que refuerza el dramatismo de la canción.

La combinación de ambas voces da como resultado un dueto sólido que conecta con las emociones del público y refuerza la identidad musical de ambos artistas.

El videoclip oficial del tema fue filmado en Costa Rica, en una zona natural ubicada a los pies de un volcán.