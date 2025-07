Estrena Ha*Ash el tema ‘No fue lo que hiciste’

La canción relata ese momento en que una pareja se comienza a alejar. Con versos llegadores, el dueto le canta de forma agridulce y desgarradora a esa pasión y complicidad que se desvanecen.

“Tú y yo sabemos que en el fondo teníamos todo y no queda nada, aquí no hay un culpable, no se trata de mentiras ni de una traición, no hace falta ahogar a un corazón para quitarle la respiración”, relata la conmovedora canción que el dueto pudo adelantar a sus fans en los conciertos de su actual gira Haashville.

El tema habla de esos detalles no verbales que matan la pasión: la indiferencia, la falta de deseo, la costumbre, el gradual alejamiento de una pareja en crisis y la falta de comunicación e interés que hacen que el afectado acabe viendo una serie en soledad, entre otros detalles que no suceden de la noche a la mañana. Ya está disponible en todas las plataformas digitales.