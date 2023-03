El cantante se encuentra de estreno con Aunque me haga daño , un sencillo que se suma a la amplia trayectoria del intérprete.

“Estoy muy feliz, muy agradecido. Trabajemos y hagamos lo nuestro, siempre habrá un corazoncito roto por ahí y yo me proyecto, porque: ¿A quién no le ha pasado? Aunque me haga daño” comentó Jorge Medina en sus redes sociales, haciéndole saber a sus seguidores que siempre está atento de lo que quieren escuchar.

Aunque me haga daño ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el video oficial está alojado en el canal de YouTube de Jorge Medina.