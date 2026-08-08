Estrena Karol G ‘No me arrepiento de sentir tanto’

Karol G lanzó su séptimo álbum de estudio, “No me arrepiento de sentir tanto”, una producción que reúne 14 canciones con una duración total de 43 minutos y que incluye diversas colaboraciones, ritmos e incluso diferentes idiomas.

El nuevo disco contiene esperadas colaboraciones con artistas como Drake y Bruno Mars, entre otros.

Este nuevo trabajo musical habla de “permitirse sentir plenamente y descubrir la libertad que llega cuando dejamos de huir de lo que sentimos”.

A través de un comunicado, explicó que el álbum está inspirado en el camino personal de la artista, así como en las historias de sus fans, y hace referencia a cómo las emociones pueden conectar a las personas, aunque sus historias sean diferentes.