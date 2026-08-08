Estrena Karol G ‘No me arrepiento de sentir tanto’

Karol G lanzó su séptimo álbum de estudio, “No me arrepiento de sentir tanto”, una producción que reúne 14 canciones con una duración total de 43 minutos y que incluye diversas colaboraciones, ritmos e incluso diferentes idiomas.
El nuevo disco contiene esperadas colaboraciones con artistas como Drake y Bruno Mars, entre otros.
Este nuevo trabajo musical habla de “permitirse sentir plenamente y descubrir la libertad que llega cuando dejamos de huir de lo que sentimos”.
A través de un comunicado, explicó que el álbum está inspirado en el camino personal de la artista, así como en las historias de sus fans, y hace referencia a cómo las emociones pueden conectar a las personas, aunque sus historias sean diferentes.
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Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)
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El nuevo álbum fue creado para que quienes lo escuchen puedan reconocerse en la música y encontrar en ella consuelo.
“No me arrepiento de sentir tanto” propone, en su mayoría, letras relacionadas con el desamor, acompañadas de influencias de pop alternativo y ritmos latinos.
La producción transita entre baladas y canciones bailables y, aunque el reguetón está presente, no es el ritmo predominante del álbum.
El álbum está compuesto por las siguientes canciones Te llevas To, Maybe, Bebiendo lágrimas, Ahí (colaboración con Drake), Final Feliz, Still (colaboración con Bruno Mars), Alguien que te amaba, MATADORA, For u My Love, Si lo ven, BbY WOW (colaboración con Judeline Rusowsky), ¿Con quién andará?, Eclipse y Después de ti (colaboración con Greg Gonzalez).