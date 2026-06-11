$!Estrena Katy Perry su documental en Tribeca, acompañada de Justin Trudeau

Lejos de los memes, los chismes, las polémicas y los tropiezos musicales, Katy Perry estrenó su documental musical Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris, en el OKX Theater del BMCC Tribeca Performing Arts Center, durante el Festival de Tribeca, en Nueva York, acompañada de su actual novio, Justin Trudeau. Aunque el centro de atención de la noche fue la intérprete de Roar, la pareja no pudo evitar acaparar las miradas debido a que ambos posaron juntos y muy cariñosos sobre la alfombra roja, lo que elevó el interés de la prensa y de las redes sociales. Esto sucede a pocos días de que Perry se una a LISA, Anitta y otros artistas para participar en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Los Ángeles.

El documental musical reúne las presentaciones que Perry ofreció en París como parte de su gira de 2025, la cual arrancó en México, señala vanguardia.com “Quería llevar este espectáculo a mis fans en todas las ciudades del mundo y ahora puedo compartir esta increíble experiencia cinematográfica que te hace sentir como si estuvieras allí, en primera fila”, escribió la cantautora a sus seguidores. se contempla que la ciudad forme parte de las sedes mexicanas donde se proyecte el concierto.