Estrena La Granja VIP segunda temporada con reglas más exigentes

La segunda temporada de La Granja VIP inició con reglas más extremas y sin privilegios, bajo la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva. Figuras como Niurka Marcos y Manelyk González ya protagonizaron las primeras polémicas en la competencia.

Esta edición de la competencia se perfila como más exigente, pues la producción del programa eliminó privilegios para los peones y aplicó reglas estrictas de presupuesto y alimentación. Desde el primer día, personalidades como Niurka Marcos, Manelyk González e Ivonne Montero generaron momentos de tensión.

La Granja VIP es un formato de reality show donde diversas celebridades conviven en un entorno rural, enfrentando desafíos y limitaciones mientras el público vota por sus favoritos. Esta segunda entrega busca intensificar la dinámica al someter a los participantes a condiciones más rigurosas que en ediciones anteriores.

La producción del programa informó que esta edición se perfila como una de las más exigentes, al eliminar privilegios para los peones y establecer reglas estrictas en cuanto a presupuesto y alimentación. Esto, según los organizadores, busca aumentar la tensión y la dinámica entre los participantes.

El arranque del programa incluyó una dinámica de votación pública en cuatro grupos. Los favoritos elegidos por el público fueron Manelyk González, Pimpinela Escarlata, Ivonne Montero y el Mono Osuna.

Estos cuatro participantes tuvieron la responsabilidad de seleccionar a los primeros peones de la temporada. Los elegidos fueron Pascal Nadaud, Bebeshita, Kevin Contreras “Bicolor” y Fernando Lozada.

Manelyk González fue la participante más votada de la noche, lo que le otorgó un poder especial. Con este privilegio, Manelyk inició una “Cadena de Salvación” entre los concursantes.

La cadena de salvación culminó con la nominación directa de María Karunna para la primera eliminación de la semana. La competencia se transmite de lunes a viernes a las 8:30 horas por Azteca UNO.

Además, los seguidores del programa pueden acceder a la experiencia sin censura las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de la plataforma de Disney+ México.