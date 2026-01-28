$!Estrena Melania Trump su documental en la Casa Blanca

La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, organizó una proyección exclusiva en la Casa Blanca de su esperado documental “Melania” antes de su lanzamiento mundial, reuniendo a figuras destacadas alrededor del mundo de los negocios, cultura y sociedad. La función tuvo lugar en el East Room de la residencia presidencial, transformándola en una sala de cine para cerca de 70 invitados VIP que vieron el documental antes de su estreno. Entre la lista de asistentes se encuentran personalidades como el director general de Apple Tim Cook, el CEO de Amazon Andy Jassy, el fundador de Zoom Eric Yuan, la reina Rania de Jordania, el ex boxeador Mike Tyson, entre otros. En lo que Melania describe como un “evento histórico”, la primera dama de Estados Unidos presentó su debut como productora y protagonista de una película, señala quien.com

El evento tuvo un dresscode formal para los invitados, y no estuvo abierto a la prensa, sino que fue un encuentro privado que permitió al presidente Donald Trump, a su familia y amigos ver el documental por primera vez antes de su estreno formal en salas de cine y en plataformas de streaming. “Me siento profundamente honrada de haber estado rodeada por una inspiradora sala de amigos, familiares e iconoclastas culturales en la Casa Blanca anoche. Cada una de estas personas aportó su visión única al mundo, dejando una huella imborrable. Nuestras historias personales perduran en el tiempo y nos recuerdan nuestra mutua obligación. Fue un honor presentar mi nueva película, MELANIA, antes de su estreno mundial”, compartió en redes sociales.

“Melania” está proyectada a estrenarse en importantes países como Japón, con anuncios espectaculares apareciendo en las principales ciudades del mundo, incluida Ciudad de México. Melania es un documental producido por Amazon MGM Studios, cuyo trato de grabación y presupuesto estuvieron valuados en 40 millones de dólares. La película sigue a la Primera Dama durante 20 días clave antes de la segunda ascensión al poder de Donald Trump. La película es un acceso de backstage a la vida de Melania Trump, su papel dentro de la transición de gobierno, su estilo personal y la relación que tiene con su cargo, desde una visión narrativa en primera persona.