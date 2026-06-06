Estrena Natanael Cano un tema para el álbum de la FIFA

La noticia ha generado entusiasmo entre sus seguidores, ya que convierte a Cano en uno de los primeros exponentes del movimiento de los corridos tumbados en formar parte de un proyecto oficial vinculado a un Mundial de Futbol.

El artista mexicano participará con la canción Three Nations , una colaboración junto a los raperos 21 Savage y French Montana, que busca representar la unión de las tres naciones anfitrionas del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

Natanael Cano acaba de conseguir uno de los hitos más importantes de su carrera. El intérprete de corridos tumbados fue incluido en el FIFA World Cup 2026 Official Album, el proyecto musical oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que reunirá a algunas de las estrellas más importantes de la música internacional.

De acuerdo con la información difundida sobre el álbum, Three Nations combinará sonidos urbanos con elementos característicos de la música regional mexicana, señala elimparcial.com

El tema fue concebido como un homenaje a los tres países que albergarán la justa mundialista en 2026, una edición histórica que será la primera en celebrarse de manera conjunta entre tres naciones.

La participación de Natanael Cano resulta especialmente significativa debido al impacto global que ha tenido el género de los corridos tumbados, una corriente musical que ha logrado conquistar audiencias mucho más allá de México.

El FIFA World Cup 2026 Official Album, cuenta con 18 canciones originales interpretadas por artistas de distintas partes del mundo.

Entre los nombres confirmados figuran figuras internacionales como LISA, Anitta, Rema, Future, Tyla, Shakira, Burna Boy, Daddy Yankee, Ava Max y Stormzy, entre otros.

La propia FIFA ha descrito el proyecto como el álbum oficial más ambicioso en la historia de las Copas del Mundo, con colaboraciones inéditas y una fuerte apuesta por la diversidad cultural de los países anfitriones.

Aunque la FIFA ya ha lanzado álbumes oficiales en ediciones anteriores del torneo, la presencia de Natanael Cano marca un momento especial para la música mexicana.

El cantante originario de Hermosillo, Sonora, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del regional mexicano contemporáneo y ahora tendrá la oportunidad de llevar ese sonido a una audiencia global de millones de aficionados al futbol.

Con Three Nations, los corridos tumbados suman un nuevo capítulo en su expansión internacional y obtienen un escaparate sin precedentes en el escenario deportivo más importante del mundo.