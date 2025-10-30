Estrena Netflix el documental de Juan Gabriel ‘El divo de Juárez’

La producción muestra una faceta inédita del cantante y compositor mexicano, construida a partir de imágenes grabadas por él mismo durante más de cuatro décadas de carrera.

El legado de Juan Gabriel sigue más vigente que nunca, ahora gracias al documental que Netflix estrenó este 30 de octubre, titulado Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero , disponible ya a nivel mundial a través de esta plataforma.

En solo cuatro episodios, la serie ofrece una mirada personal a la vida y trayectoria del artista, que por nombre real era Alberto Aguilera, el cual aborda desde sus primeros años hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música en español.

El material incluye grabaciones caseras, conciertos, giras, momentos familiares y reflexiones personales, muchas de ellas capturadas con la cámara Super 8 que el propio Juan Gabriel adquirió tras lanzar su primer álbum, El Alma Joven (1971).

El contenido podrá verse en todo el mundo con subtítulos en varios idiomas y en formato 4K, lo que permitirá apreciar la restauración del material original grabado por el artista.

Los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo con conexión a la plataforma: televisores inteligentes, computadoras, tabletas o teléfonos móviles.

Reúne Juan Gabriel a 70 mil personas

Cabe destacar, que en paralelo con el lanzamiento de este documental, el mismo día se presentó en el presentó en el Zócalo, la proyección del concierto que el Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, reuniendo en el Zócalo a más de 70 mil personas.

A través de videos que circulan en las redes sociales, se puede ver como el Zócalo de la Ciudad de México, aparece abarrotado de personas, cantando una a una de sus canciones a todo pulmón.