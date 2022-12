“Las historias de aceptación donde un hijo no se tenga que ‘transformar’ (así, entre comillas) en lo que el padre espera. Donde el padre pueda aprender a mirar al hijo por lo que es, es fundamental en este momento”, aseguró.

Dijo, es un diálogo sobre la vida, sobre la muerte, un diálogo sobre lo poquito que se tiene juntos, y que cuando se es padre o hijo se da cuenta de la brevedad de esa experiencia.

“Yo acabo de perder a mi padre hace cinco años y fue un momento muy breve el que tuvimos para aprender uno del otro y realmente creo que el grave error es que creemos que los hijos están aquí para aprender de nosotros y estamos aquí para aprender de los hijos, esa es la realidad. El diálogo más doloroso y fundamental que existe, es el diálogo de una paternidad con la adolescencia, porque la adolescencia por fin puede articular las heridas de la infancia y normalmente los padres sistematizan la expresión ‘es la edad difícil’, no, no, no, es la edad de la verdad”, resaltó.