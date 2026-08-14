Estrena Ninel Conde su propia docuserie en ViX

La producción muestra a la artista como madre, esposa y empresaria, pero también aborda experiencias que han marcado sus decisiones y su manera de enfrentar la exposición pública. Los cuatro capítulos estarán disponibles desde el día del estreno, por lo que podrán verse en formato de maratón.

Este 14 de agosto, Ninel Conde abrió una parte de su vida que hasta ahora había permanecido lejos de las cámaras. La cantante y actriz estrena en ViX Ninel Conde: Sin Filtro , una docuserie de cuatro episodios que sigue distintos momentos de su vida personal y profesional.

Uno de los momentos que genera mayor atención en la producción ocurre cuando Ninel recuerda una relación que vivió hace aproximadamente dos décadas. Aunque no menciona directamente a su entonces pareja, el relato aparece en un contexto relacionado con los cuestionamientos sobre el cantante José Manuel Figueroa, señala elimparcial.com

La intérprete cuenta que llegó a ser ahorcada y que también recibió amenazas de suicidio por parte de su pareja como una forma de manipulación para conseguir su perdón. Al hablar de aquella etapa, reconoce que hoy lamenta haber perdonado situaciones que, desde su perspectiva, no debieron continuar.

La cantante también recuerda que, mientras atravesaba aquella relación, Luis Miguel la buscaba con frecuencia, un dato que incorpora otra dimensión a las decisiones que tomó en ese momento.

La docuserie también recupera uno de los episodios más recientes de su carrera: su participación en La Casa de los Famosos. Ninel revela que estuvo a punto de cancelar su entrada al programa apenas unas horas antes de comenzar.

Su principal preocupación era que la convivencia frente a las cámaras expusiera aspectos de su personalidad que ella misma identifica como sus “demonios”.

También tenía dudas sobre su capacidad para controlar su carácter y sus reacciones impulsivas en un ambiente de presión constante.

Su permanencia en el reality duró alrededor de tres semanas. Después de salir, la actriz reconoce que quedó afectada a nivel psicológico, además de sentirse frustrada y “ofuscada”.

A pesar de esa experiencia, Ninel asegura que encontró un aprendizaje relacionado con su instinto de protección hacia su “manada”. Sin embargo, deja claro que no volvería a participar en un formato similar.

De acuerdo con la información oficial de ViX, la serie también sigue su dinámica familiar y laboral entre distintos lugares. La artista aparece como esposa en Miami, madre en Monterrey y empresaria en Houston, donde trabaja junto con su esposo en una compañía dedicada a la remodelación de casas.