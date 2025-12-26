Estrena Peso Pluma su nuevo disco titulado ‘Dinastía’

Como tema de promoción, hace algunas semanas ambos lanzaron Intro, donde contaron con la colaboración de Kate del Castillo para el video oficial. Y este jueves por fin está disponible el álbum completo, disponible para escuchas en diferentes plataformas digitales.

Esta Navidad, Peso Pluma quiso dar un gran regalo a sus millones de seguidores en todo el mundo, por lo que estrenó su nuevo disco, Dinastía, en colaboración con su primo, el también cantante Tito Double P.

En Facebook e Instagram, los primos ya revelaron el tracklist de este material, donde al parecer no tendrán colaboraciones externas, marcando un regreso esos tiempos donde solo entre ellos se apoyaban en sus temas, señala milenio.com

El disco está compuesto por 15 temas, Intro, Dopamina, Ni Pedo, Putielegante, 7-3, Billete, Daño, Trucha, Morras II, Mezcal, Malibu, 20s, Viejo lobo, Tú con él y Bckpckbyz.

“Vaso rojo loqueronPolvo pa’ la adrenalinaMi sistema ya se activóHasta creo que ya me dominaCon la mota encimaEntra la put...Tentación

“El modo dandi entra en acciónVestido de marcas finasY la neta la niñas mi adicciónMe elevan la dopaminaRusas, chinas o latinasQue dominan mi atención”, versa la canción.