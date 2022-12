Que no me faltes tú, La novena maravilla, Ya te vi, Invéntame, No me queda más, Carita linda, Gracias a Dios, Vuelvo a agarrar la peda otra vez, Te amo, No se ha dado cuenta, Con toda el alma, y un popurrí de Bobby Pulido con las canciones Murió de amor, Desvelado, Otra vez, son las canciones que en esta ocasión presenta Remmy Valenzuela, dándoles su estilo único que desde siempre lo ha caracterizado en la música regional mexicana.

El primer sencillo de esta producción será el tema La novena maravilla, canción de desamor y que sin duda logrará ser del agrado de los fans del llamado ‘Príncipe del acordeón’.

Cada una de estas canciones cuenta con su propio videoclip grabado totalmente en vivo, los cuales ya se pueden disfrutar desde el canal oficial de YouTube del cantante, dignos para poder disfrutar en estas fechas de fiestas familiares y amigos.