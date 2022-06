De esta desciende un ser alienígena y al entrar en contacto con la humana ella dice “Don’t you worry, every thing is gonna be all right”.

Entonces intenta establecer comunicación por medio de señas y es gracias al baile y la música que logran una plena interacción.

Shakira y Black Eyed Peas colaboraron juntos antes en Girl Like Me, con tanto éxito que ganó una certificación de oro de la RIAA y acumuló más de 500 millones de reproducciones.