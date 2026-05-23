Estrena Shakira el video oficial de ‘Dai Dai’, tema del Mundial 2026

Shakira estrenó el videoclip de Dai Dai, la esperada canción oficial del Mundial 2026, y el lanzamiento ya genera conversación a nivel global.

El tema, que marca el regreso de la artista colombiana a la música mundialista, cuenta con la colaboración del nigeriano Burna Boy, uno de los grandes referentes de Afrobeats, y fusiona ritmos latinos y africanos en una propuesta que refleja la diversidad y el espíritu del torneo.

El video muestra a Shakira bailando junto a un grupo de niños y jóvenes vestidos con atuendos que representan a distintas selecciones participantes.

Los colores y la escenografía buscan rendir homenaje a la unión de culturas que caracteriza a la Copa del Mundo. La artista con vestuario amarillo y azul, evoca los colores de la bandera de Colombia, mientras coreografía pasos que remiten tanto a su herencia latina como a influencias africanas.

Entre los jugadores que aparecen en el video destacan Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Harry Kane, Luis Díaz, Jamal Musiala y Erling Haaland, entre otros representantes del futbol mundial.

El clip también rinde homenaje a leyendas del balompié como Diego Armando Maradona y Pelé, además de incluir referencias a figuras como Kaká y Cristiano Ronaldo.

En otras secuencias del videoclip, Shakira aparece acompañada por el reconocido grupo de bailarines infantiles Ghetto Kids de Uganda, que interpretan coreografías al ritmo de Dai Dai.

Estas imágenes ya se habían anticipado en el adelanto difundido antes del estreno oficial. A lo largo del video, la artista colombiana luce diversos vestuarios coloridos, característicos de su estilo, que realzan sus movimientos de cadera y aportan dinamismo a cada escena.