Estrena Shakira ‘Zoo’ su nueva canción para ‘Zootopia 2’

La artista colombiana acaba de lanzar “Zoo”, su nueva canción original para la esperada secuela animada de Disney, Zootopia 2.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Apple Music y Spotify, y también podrá adquirirse en formato físico como un vinilo coleccionable de 7 pulgadas en color morado, disponible para preventa desde el 26 de noviembre.

Interpretada por la ganadora del Grammy de 48 años, “Zoo” combina la energía característica de Shakira con una producción moderna y cinematográfica. La canción fue escrita por Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin, quienes lograron capturar el espíritu vibrante y optimista de la película.