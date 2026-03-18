Estrena Sony el primer trailer de ‘Spider-Man Brand New Day’

El adelanto retoma las consecuencias de Spider-Man: No Way Home, mostrando a un Peter Parker aislado tras haber hecho que todos olvidaran su identidad.

El avance confirma la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher , así como una transformación biológica en Peter Parker que redefinirá sus habilidades como superhéroe.

Sony Pictures publicó el primer adelanto oficial de Spider-Man: Brand New Day , la cuarta entrega en solitario del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland.

Desde los primeros segundos, el personaje expresa su conflicto emocional. “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”.

Uno de los momentos más impactantes muestra a Peter observando a MJ, interpretada por Zendaya, sin poder acercarse a ella. La escena refuerza el tono de sacrificio y soledad que define esta nueva etapa, señala elimparcial.com

Asimismo, su mejor amigo Ned Leeds, interpretado por Jacob Batalon, tampoco recuerda quién es Peter, aunque mantiene una relación cercana con MJ.

El tráiler incluye una escena clave en la que Peter visita la tumba de su tía May, evidenciando el duelo emocional que arrastra desde la entrega anterior. Este elemento refuerza el enfoque más introspectivo y dramático de la historia.

En el plano de la acción, el avance presenta a un nuevo villano con habilidades invisibles, lo que representa un desafío inédito para el héroe.

Además, Peter comienza a experimentar cambios físicos extraños relacionados con su ADN arácnido. En una de las escenas más llamativas, despierta dentro de un capullo tras desmayarse.

Para entender lo que ocurre, acude al Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, quien le advierte que su ADN está mutando, lo que podría ser tanto peligroso como potenciador de sus habilidades.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers. El elenco incluye también a Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

Previo al estreno del tráiler, Sony y Tom Holland implementaron una estrategia de promoción innovadora, en la que los propios fans participaron difundiendo fragmentos del avance en redes sociales.

Entre ellos destacó el influencer peruano Cliver Huaman Sánchez, quien reveló una de las primeras escenas inspirada en el cómic Amazing Fantasy #15 de enero de 1962.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 30 de julio de 2026 en América Latina, posicionándose como uno de los estrenos más esperados del año dentro del universo Marvel.