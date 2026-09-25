Estrena U2 el tema ‘Silencio’, el cual forma parte de su álbum ‘Carnaval de Luz’

El nuevo tema llega justo en la semana en que U2 celebra 50 años desde su formación en Dublín. La banda adelantó que Carnaval de Luz estará disponible el 13 de noviembre de 2026 y tendrá 12 canciones, con Silencio como una de las piezas centrales de la nueva etapa creativa del grupo.

El lanzamiento pone de nuevo a México en primer plano junto a la banda irlandesa, ya que buena parte del video musical fue filmada en el Salón Los Ángeles de Ciudad de México, durante la visita que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. realizaron a la capital en mayo pasado.

U2 estrenó Silencio , el segundo sencillo de Carnaval de Luz, su próximo álbum de estudio y el primero con música inédita en nueve años.

El video recupera las imágenes que U2 grabó en mayo en el Salón Los Ángeles, histórico recinto de baile de la colonia Guerrero que abrió sus puertas en 1937, señala quien.com

En las escenas aparecen los cuatro integrantes tocando sobre el escenario del salón, un espacio asociado durante décadas con el danzón, los ritmos tropicales y la vida nocturna de la capital del país.

El rodaje ocurrió el 13 de mayo, después de que U2 realizara otras grabaciones en distintos puntos de la capital, en los que la banda utilizó un autobús intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol para filmar material de Street of Dreams, la primera canción que presentó de Carnaval de Luz.

El emblemático Salón Los Ángeles, recinto de baile ubicado de la colonia Guerrero, forma parte de la historia cultural de la capital desde 1937 y en sus pistas y escenarios han pasado figuras de la música y la cultura mexicana.

El propio salón recuerda entre sus visitantes a personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Félix y Cantinflas, además de numerosos intérpretes de música afroantillana.

Para U2, el lugar se convirtió en una de las principales locaciones de su nuevo universo visual. En Silencio, la banda aparece tocando en el escenario mientras alrededor se desarrolla una estética que mezcla la identidad popular mexicana con el imaginario que acompaña al nuevo disco.

El video fue dirigido por Cliqua, dúo de realizadores formado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez, quienes también estuvieron detrás del concepto audiovisual de Street of Dreams.

Carnaval de Luz estará integrado por 12 canciones y será lanzado el próximo 13 de noviembre. Además de Street of Dreams y Silencio, el disco incluye Go (Carnaval De Luz), La Reina, The Mirror Maker, Superficiality, If the World Is at War We Better Not Be, The Greatest Show On Earth, Glorify, Midnight Sunshine, Can’t Stop Us Now y Torn.

El álbum también incluye colaboraciones importantes. Rosalía participa en The Mirror Maker, mientras que Torn cuenta con la recientemente fallecida Dolly Parton. La canción, además, adquirió un significado especial porque representa la última grabación vocal de Parton, según dio a conocer la propia banda.

Brian Eno también participa en la composición y los sintetizadores de varias canciones, mientras Martin Garrix interviene como coautor de Glorify.