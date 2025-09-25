Estrena Yuridia nueva versión del tema ‘Qué agonía’, pero sin Ángela Aguilar

Cada sencillo que estrena se convierte en tendencia y, en esta ocasión, no fue la excepción. El tema Qué Agonía , que inicialmente grabó en dueto con Ángela Aguilar, vuelve a dar de qué hablar tras el estreno de una nueva versión, pero en solitario.

Si hay una artista que ha sabido mantenerse vigente desde su debut en La Academia en 2004, hasta la actualidad, esa es Yuridia. La cantante sonorense se ha ganado el cariño del público gracias a su potente voz, sus interpretaciones cargadas de emoción y la cercanía que mantiene con sus seguidores.

La historia de esta canción tiene un nuevo capítulo. Luego de que por meses sus seguidores pidieran escucharla únicamente en la voz de Yuridia, finalmente el deseo se cumplió.

El tema forma parte del concierto que ofreció el pasado 5 de abril de 2025 en la Plaza de Toros “La México”, un evento histórico en el que la intérprete se convirtió en la primera mujer en llenar este recinto con un solo concierto.

A pesar de encontrarse embarazada de su tercer hijo, la artista entregó una presentación memorable que quedó grabada y que ahora su equipo ha decidido compartir poco a poco en formato de sencillos.

La interpretación de “Qué Agonía” en solitario se estrenó oficialmente este miércoles 24 de septiembre en el canal de YouTube de la cantante. Hasta la redacción de esta nota, el videoclip ya supera las 165 mil reproducciones, cifra que refleja la gran expectativa de sus seguidores, detalla elimparcial.com

Las redes sociales no tardaron en llenarse de reacciones. En plataformas como YouTube, Facebook y X, los fans de Yuridia agradecieron la decisión de publicar esta nueva versión.

Entre los comentarios que destacan se encuentran: “La verdad ya urgía la versión solo de esta canción”, “Por fin tenemos la versión sola”, “Merecíamos esta versión sola y más con su público”, “Ya era hora de escuchar esta canción con esta hermosa voz”.

Los mensajes celebran no solo la potencia vocal de Yuridia, sino también la posibilidad de disfrutar de un tema que, para muchos, es aún más emotivo interpretado únicamente por ella.