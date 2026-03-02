Estrenan Banda MS y Xavi el tema ‘Aguántame’

El tema es una pieza totalmente romántica, fusionando el sonido característico de Xavi, con el de la banda sinaloense, dando como resultado una melodía que evoca a un amor que se fue.

Aguántame, es el más reciente tema que ha lanzado Banda MS, esta vez en colaboración con Xavi, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales, y que a solo 10 días de haber sido lanzado supera sólo en Youtube más de 3 millones y medio de visualizaciones.

“Ya la andaba presumiendo en todas mis historias, y ahora solo dice bye, se le borró la memoria ¡aguántame!, ¿cómo que ya te vas así sin avisar?, ¿y mi corazón, qué?, ¿dónde lo van a poner?, sí te amo de verdad”, versa la canción.

A través de sus historias en Instagram, ambos artistas comparten cómo fue el proceso de grabación del video, el cual se realizó utilizando la caja de un trailer, el cual fue intervenido para volverlo set de grabación, en el que elementos como cajas, humo y luces, y la presencia de ambos artistas fueron más que suficientes para crear el video oficial.

Joshua Xavier Gutiérrez Alonso, conocido artísticamente como Xavi, es un cantautor estadounidense de música regional mexicana (corridos tumbados) nacido en Phoenix, Arizona, en 2004.

Saltó a la fama internacional a finales de 2023 con éxitos virales como La Víctima y La Diabla, destacando por su estilo romántico y voz melódica.

Comenzó a componer a los 12 años y a los 15 inició formalmente su carrera musical. En 2023, sus temas La Diabla y La Víctima lideraron las listas globales de Spotify y Billboard, convirtiéndose en un fenómeno de los “corridos tumbados románticos”.