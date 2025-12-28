Estrenan documental de David Bowie en Reino Unido

Los últimos años de la vida de David Bowie serán explorados en un nuevo documental de 90 minutos para el canal británico Channel 4. Con el título provisional de “The Final Act”, la película promete trazar el capítulo final de uno de los artistas más icónicos de la música.

El documental contará con entrevistas de colaboradores cercanos a Bowie, así como de artistas que fueron inspirados por su obra.

El foco estará en la “estrategia detrás de la resurrección artística de Bowie” y la inagotable creatividad que definió su última década, culminando con el lanzamiento de su obra maestra final, “Blackstar”, solo dos días antes de su fallecimiento en enero de 2016.

Bowie murió a los 69 años tras una batalla de 18 meses contra el cáncer, una enfermedad que mantuvo en estricta privacidad, convirtiendo sus últimos trabajos en un testamento artístico minuciosamente planeado.

El director del documental, Jonathan Stiasny, explicó la visión detrás del proyecto, que busca reinterpretar el final de la vida de Bowie no como una decadencia, sino como un renacimiento.

“El documental musical tradicional celebra el triunfo. Lo que más me fascinó al hacer esta película fue cómo declaró Stiasny. “Transformó el fracaso en triunfo, el silencio en revelación y, finalmente, la muerte en arte.”

Shaminder Nahal, ejecutivo de Channel 4, añadió: “Bowie fue uno de esos raros artistas cuya imaginación nunca se apagó. Esta película revela cómo, al enfrentarse al final, encontró formas de romper barreras y crear algo trascendente”.

La película está a cargo de Rogan Productions, el aclamado equipo detrás de otros documentales musicales de alto perfil, incluyendo “Freddie Mercury: The Final Act” y “ABBA: Against the Odds”, lo que garantiza un tratamiento respetuoso y de alta calidad.

Este anuncio se suma a otro proyecto de la BBC, “Bowie In Berlin”, confirmando que, casi una década después de su partida, el legado del “Duque Blanco” sigue expandiéndose y revelando nuevas capas de su genio.

El contenido

El filme, dirigido por Jonathan Stiasny, explora lo que se describe como un periodo “relativamente no examinado” de la producción musical de Bowie, así como los últimos años de preparación para su obra final, Blackstar, lanzada días antes de su muerte a los 69 años el 10 de enero de 2016.

Algunas imágenes comparten comentarios de personas cercanas a El Camaleón, como también se le conoce a Bowie, incluido el productor Tony Visconti, el guitarrista Earl Slick y el promotor John Giddings, además se presenta material de archivo y entrevistas con el propio artista.

Blackstar es una obra conmovedora y hermosa, y es única como álbum creado mientras enfrentaba su propia muerte, pero la película también trata sobre su increíble legado musical como uno de los pocos íconos auténticos de la música británica.

“Aunque no pudimos examinar toda su obra, espero que esto nos anime a revisitar y escuchar de nuevo sus maravillosos álbumes. Su producción y su legado siguen siendo relevantes por su alcance, profundidad y calidad, y lo seguirán siendo para las generaciones venideras. Fue un privilegio tener la oportunidad de realizar una película que explora la vida y la obra de una figura tan inspiradora”, declaró Stiasny en entrevista.

La década de 1990 es un periodo relativamente poco explorado en la producción musical de Bowie, pero para él fue una época tanto de lucha creativa como de renovación.

“Una época que finalmente condujo a un resurgimiento en la última etapa de su carrera y a sus extraordinarios álbumes finales. Todo esto es terreno fértil para un documental que intenta comprender el arte, la mortalidad y el misterioso poder de la creatividad”, argumentó el director.

También compartió que la “gama y profundidad” de la producción creativa de Bowie durante los años 90 resultó ser una fuente de “constante asombro”, pero también quedó asombrado al enterarse de la serie de conciertos secretos del músico en raves y carpas de baile.

David Bowie lidió con varios problemas de salud en sus últimos años, incluyendo una serie de ataques cardiacos en el escenario cuatro años después de su actuación principal en Glastonbury en 2000.

Las imágenes en la película lo muestran en el T-Mobile Arena de Praga en 2004, agarrándose el corazón y claramente angustiado. “Lo siento, no puedo continuar, tengo demasiado dolor”, le dijo al público, antes de tambalearse hacia los bastidores.

Luego de un periodo de silencio, Bowie regresó sin previo aviso el día de su cumpleaños 66, en enero de 2013, con el sencillo Where Are We Now? Dos meses después presentó su álbum número 25, The Next Day, su primer disco de estudio en una década.

“David quería que fuera una sorpresa total, y entonces vimos cómo Internet se encendía... ‘¡David Bowie ha hecho un nuevo disco! ¿Qué demonios?’”, dijo en el documental Tony Visconti.

A Bowie le diagnosticaron cáncer de hígado en el verano de 2014 y sólo se lo contó a su familia cercana. El invierno siguiente, supo que era terminal y estaba en las etapas finales de su último trabajo musical.

“David era un artista en todos los sentidos de la palabra y era en gran medida su música, pero también sabía exactamente con quién quería trabajar y cómo quería hacerlo”, recuerda en el documental Erin Tonkon, productor e ingeniero con sede en Nueva York, quien trabajó con Bowie y Visconti en Blackstar.

“Creo que quería hacer el mejor álbum de su vida”, agregó en el filme Visconti, reflexionando sobre el momento emotivo en el que el cantante le dijo que se estaba muriendo.

“Es diferente a otros seres humanos”, continúa en el documental. “Sólo estoy especulando, pero probablemente lo animó a escribir y grabar todo lo que pudo, porque sabía que su fin estaba cerca”.

David Bowie fue mucho más que un músico: fue un arquitecto de identidades, un visionario que transformó la cultura visual, la moda y la música del Siglo 20. De Ziggy Stardust a The Thin White Duke, su carrera fue un laboratorio estético y emocional. Y este documental promete capturar justo eso: el modo en que Bowie trascendió incluso su propia muerte.

Sin fecha confirmada de estreno, The Final Act se perfila como una pieza de culto. Una obra que no busca despedirse, sino revelar al hombre detrás del mito, al creador que convirtió la vulnerabilidad en arte y el final en una nueva forma de comienzo.