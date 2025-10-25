Estrenan el filme en Stop-Motion llamado ‘Soy Frankelda’, con el aval de Guillermo del Toro

Con pasos firmes y artesanales, llega a las salas mexicanas Soy Frankelda —la primera película mexicana de animación en stop motion hecha por completo en México—, y lo hace con el aval de uno de los grandes del cine fantástico: Guillermo del Toro. Este estreno no sólo representa una novedad técnica, sino un hito para la industria nacional de la animación. El largometraje, creado por el estudio Cinema Fantasma bajo la dirección de los hermanos Roy Ambriz y Arturo Ambriz, se dio a conocer con entusiasmo en festivales internacionales antes de su arribo a la cartelera mexicana estrenándose el 23 de octubre.

Guillermo del Toro ha ejercido un papel de mentor para el proyecto: tras ver el corte preliminar, felicitó a los creadores “está increíble lo que lograron hacer”, cuentan los Ambriz. Según Roy Ambriz, trabajar con del Toro fue “como estar con Gandalf”, ya que el cineasta aparece ocasionalmente, da consejos y los impulsa hacia la aventura. Él también les dijo: Primero tienen que vender la idea antes de hacer la película, no hacerla y luego venderla. Este respaldo subraya la importancia simbólica del filme dentro del panorama del cine mexicano, señala quien.com

Soy Frankelda se ambienta en el México del siglo XIX.