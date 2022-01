Al filo del mediodía del 30 de enero de 1969, The Beatles hacía su última presentación como cuarteto, el legendario concierto en la azotea de las oficinas centrales de Apple Corps en Londres.

Todos los temas que interpretaron en aquella ocasión, están ahora disponibles en Spotify, Youtube e iTunes, para celebrar el 53 aniversario de aquel momento.

De acuerdo con un comunicado de Universal, el audio del concierto fue mezclado y mejorado en estéreo y Dolby Atmos por los productores Giles Martin y Sam Okell.

Entre los temas, interpretan Get Back, Don’t Let Me Down, I’ve Got a Feeling, One After 909, Dig A Pony y el corte Jam/excerpt of God Save The Queen.