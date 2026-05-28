Estrenan estatua de Bad Bunny en el Museo de Cera de Madrid

El Museo de Cera de Madrid ha develado la nueva figura hiperrealista de Bad Bunny. La escultura captura la esencia del artista boricua previo a su esperado concierto en la capital española.
Para lograr una réplica perfecta, el equipo artístico recreó minuciosamente la postura del cantante. Destaca el gesto característico de su chasquido de dedos, buscando transmitir toda su energía escénica.
La figura viste un pantalón beige, tenis deportivos, lentes de sol y una camisa desabotonada. El cabello y la barba se colocaron pelo a pelo para garantizar un realismo absoluto en su rostro, detalla info7.mx
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Un aspecto clave de la obra fue la recreación de su piel. El museo colaboró con el reconocido tatuador Adrián Sánchez “Black Sánchez”, quien reprodujo con exactitud matemática cada uno de los tatuajes del puertorriqueño.
El equipo artístico del Museo de Cera ha cuidado cada “detalle para lograr el máximo realismo”, ha señalado el organismo en una nota.
Se ha trabajado su rostro, expresión, postura y estilismo característico, con el objetivo de reflejar tanto su imagen como su energía.
Según ha destacado el escultor responsable de la imagen uno de los principales retos ha sido captar su pose característica, “recreando el gesto del chasquido de dedos e intentando trasladar su movimiento en escena”.