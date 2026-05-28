Estrenan estatua de Bad Bunny en el Museo de Cera de Madrid

El Museo de Cera de Madrid ha develado la nueva figura hiperrealista de Bad Bunny. La escultura captura la esencia del artista boricua previo a su esperado concierto en la capital española.

Para lograr una réplica perfecta, el equipo artístico recreó minuciosamente la postura del cantante. Destaca el gesto característico de su chasquido de dedos, buscando transmitir toda su energía escénica.

La figura viste un pantalón beige, tenis deportivos, lentes de sol y una camisa desabotonada. El cabello y la barba se colocaron pelo a pelo para garantizar un realismo absoluto en su rostro, detalla info7.mx