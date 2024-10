La secuela del exitoso filme de cómics Joker: Folie à Deux no logró cumplir con las expectativas en su estreno, recaudando solo 40 millones de dólares en Estados Unidos, una cifra inferior a las proyecciones iniciales, que oscilaban entre 50 y 65 millones de dólares.

“Joker: Folie à Deux”, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, logró menos de la mitad de los 96.2 millones que alcanzó la primera versión de la cinta en su estreno.

Los analistas de taquilla sugieren que varios factores podrían haber influido en esta disminución, incluyendo la competencia de otros estrenos y el cambio en las expectativas del público.

De acuerdo Infobae, la cinta dirigida por Todd Phillips, tuvo un presupuesto significativamente mayor que la original, alcanzando los 200 millones de dólares, sin incluir los costos de marketing.

Desde que “Folie à Deux” fue anunciada, las expectativas eran altas, considerando el éxito arrollador de la primera película, que recaudó mil 70 millones de dólares a nivel mundial y le valió a Joaquin Phoenix un Oscar; sin embargo, los números actuales de la secuela reflejan una caída notable.

Según los análisis previos al estreno, la película había comenzado con proyecciones más optimistas de 70 millones de dólares, pero las expectativas se redujeron en las semanas previas, y se ajustaron a 50 millones a medida que las críticas comenzaron a surgir, según CNBC.

El éxito del “Joker” original, que superó los mil millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto de 65 millones, estableció un estándar alto para su secuela. Sin embargo, “Folie à Deux” enfrenta el desafío de cumplir con las expectativas generadas por su predecesora y su elevado costo de producción.

El estreno de Joker: Folie à Deux ha estado marcado por críticas mixtas tanto de los críticos como del público. La película, que retoma el papel de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck y presenta a Lady Gaga en el papel de Harleen “Lee” Quinzel

Una de las decisiones más arriesgadas de la secuela fue su giro hacia un musical de fantasía, alejándose del tono sombrío y realista del primer filme.

La película incluye versiones de canciones como Get Happy y For Once in My Life, lo que podría haber resultado desconcertante para quienes esperaban una continuación más en línea con el oscuro drama que caracterizó a la primera entrega.

Según el analista Jeff Bock de Exhibitor Relations, “los números musicales en una película de superhéroes siempre iban a ser difíciles de vender al público general”.

El descontento ya se hacía evidente durante su presentación en el Festival de Cine de Venecia, donde el entusiasmo por la secuela fue moderado en comparación con el fervor que generó el primer filme en 2019.