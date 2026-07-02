Estrenan la tercera entrega de ‘Enola Holmes’, con Millie Bobby Brown

Netflix estrenó Enola Holmes 3, la nueva película protagonizada por Millie Bobby Brown, quien vuelve a interpretar a la hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes. Esta tercer entrega, lleva a Enola hasta la Isla de Malta, donde deberá resolver el caso más importante de su carrera mientras intenta equilibrar su vida personal y su relación con Lord Tewkesbury. La nueva película muestra a Enola con preparando su futuro junto a Lord Tewkesbury, pero sus planes de matrimonio cambian de forma inesperada cuando recibe una noticia que lo altera todo.

Antes de su boda, el doctor John Watson le informa que su hermano Sherlock Holmes ha desaparecido tras ser secuestrado, detalla mediotiempo.com A partir de este momento, Enola emprende una peligrosa investigación que la lleva hasta Malta, donde deberá de enfrentarse a una red de mentiras, conspiraciones y al regreso de Moriarty, una de las villanas de la saga. La detective tendrá que poner a prueba su inteligencia y habilidades para resolver el que podría ser el caso más complejo de su vida. Enola Holmes 3 tiene una duración de una hora y 45 minutos, lo que la convierte en la película más corta de la franquicia. La primera entrega duró dos horas y tres minutos, mientras que la segunda tuvo una duración de dos horas y nueve minutos.

Henry Cavill regresa a su papel de Sherlock Holmes.