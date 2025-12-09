Estrenan Ozuna y Beéle su primer álbum en colaboración titulado ‘Stendhal’

Tanto la esencia como las variaciones modernas del género urbano latino están presentes en el disco, entregando una propuesta innovadora que conecta tanto a nivel global como emocional.

Se trata de un proyecto de 14 canciones que consolida su conexión artística y marca una nueva etapa creativa para ambos. El álbum, ya disponible en todas las plataformas digitales, despliega una propuesta sonora vibrante construida sobre ritmos afrobeats y afrocaribeños e influencias de world music.

La estrella puertorriqueña Ozuna y la sensación del momento en el movimiento urbano colombiano, Beéle, celebran el lanzamiento oficial de Stendhal , su primer álbum colaborativo.

Acompañado de una producción de alto nivel y una narrativa cargada de sensorialidad y emoción, el concepto del álbum se inspira en el denominado Síndrome de Stendhal, donde el arte impacta profundamente los sentidos y la percepción.

Durante el proceso creativo, Ozuna y Beéle incorporan toques inspirados en grandes éxitos de la música popular latina, integrándolos de manera fresca y orgánica dentro del universo sonoro del álbum.

Entre estas influencias destacan, Ale, que incluye elementos inspirados en el emblemático merengue Carnaval (Baile en la Calle) de Fernando Villalona; Enemigos, junto a Ovy on the Drums, quien reinterpreta elementos del icónico éxito de bachata, Los Infieles de Aventura y Antes de Irme, que presenta un toque melódico inspirado en el clásico del pop infantil Ilarié de Xuxa.

Estos toques inspirados funcionan como homenajes sutiles que amplifican la riqueza cultural del álbum sin restarle modernidad ni originalidad.

En la composición, además de Ozuna y Beéle, destacan nombres como Diego León Vélez, Edwin José Collazos de la Hoz, Andrés Jael Correa Ríos, Zaider, Daniel Guerrero Ramos, Yazid Rivera López y Joan M. Ubinas, entre otros.

La colaboración surgió de un proceso profundamente creativo basado en experimentación, libertad artística y una interacción natural entre la dupla.

El resultado es un sonido auténtico, emocional y global, donde sus estilos convergen de manera orgánica sin perder identidad propia.

“Este proyecto nació de una conexión real en el estudio. Con Beéle fue fácil construir algo diferente, jugando con sonidos, raíces y emociones. Stendhal es un viaje que hicimos juntos para regalarle a la gente música que se siente”, expresó Ozuna.

“Trabajar con Ozuna fue una experiencia natural y creativa. Cada tema salió desde la vibra del momento, mezclando nuestras influencias y lo que queríamos expresar. Queremos que todos sientan la energía y el corazón que pusimos en este álbum”, añadió Beéle.

Contenido de Stendhal Ale, Un Pikito, El Volcán, Enemigos, One and Only, Templo, Liberal, Playa Marina, Innombrable, Se ve, Cookie, Explícito y Antes de Irme.