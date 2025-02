Estrenan tráiler de ‘Johanne Sacreblu’, la parodia de ‘Emilia Pérez’

Ante el estreno en México de ‘Emilia Pérez‘, una cuenta de YouTube creó una parodia sobre la cinta, inspirada en Francia, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El canal ‘CámiiLeo’ compartió el cortometraje titulado ‘Johanne Sacreblu el musical‘, una crítica al director francés Jacques Audiard. En la grabación, un grupo de actores caracterizados como franceses canta en español, con frases como: “¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Bienvenidos a la France”, “El queso que yo como huele mejor que yo. Pero mi perfume maneja esa situación”.

Creada por la activista trans y creadora de contenido mexicana Camila Aurora, ‘Johanne Sacreblu’ es una parodia que ridiculiza la manera en que ‘Emilia Pérez’ retrata a México.

Fue filmada en la Ciudad de México con un elenco mexicano, invierte los roles y presenta personajes que exageran estereotipos franceses, como boinas, camisas a rayas y acentos sobreactuados, señala elimparcial.com.

Lo que inició como un proyecto de bajo presupuesto se convirtió en un fenómeno viral. Según The New York Times, el corto ha superado los 2.8 millones de visitas en YouTube, generando debate sobre la representación de México en el cine internacional.

El cortometraje llegó a la cadena de cines CineDot y se convirtió en un éxito, y aunque solo se proyectó en seis salas, alcanzó el segundo lugar en ingresos por pantalla, solo detrás de ‘Capitán América‘, posicionándose en el puesto 28 de la taquilla mexicana, con más de mil espectadores.

El cortometraje original generó tanto impacto que Camila Aurora decidió expandirlo a un largometraje, cumpliendo la petición de sus seguidores. Esta nueva versión, cuyo tráiler ya se encuentra disponible, es la adaptación cinematográfica que pronto llegará a la pantalla grande. Medios internacionales como Vanity Fair Francia y LA Times han destacado su impacto.

Influencers que participan en la cinta:

Insulini: Músico y cantante, también contribuye en la banda sonora.

Polly Padilla: Bióloga y creadora de contenido científico.

Lalo Garza: Actor de doblaje, conocido por interpretar a Krillin en ‘Dragon Ball’ y a Josh en ‘Drake & Josh’.

Alejandra Bogue: Actriz trans y figura del entretenimiento en México.

Actriz de doblaje de Wanda en ‘Los padrinos mágicos’: Aunque su nombre no fue revelado, Camila confirmó su participación.

“Quiero dejar en claro que yo no busqué a nadie. Estos cinco invitados se sumaron por puro cotorreo. Son personas que ya nos seguíamos y me mandaron un mensaje para felicitarme. Y me empezaron a decir, ‘oye, si se hace, se arma algo’, y yo dije, ‘güey, sobres’”, explicó la cineasta.