BTS es una abreviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que en español significa Chicos a prueba de balas. Según J-Hope, este hace referencia al deseo del grupo de dejar de lado los estereotipos, críticas, y expectativas dirigidas como balas hacia los jóvenes.

BTS escribe y produce la mayoría de sus canciones, lo cual ha sido señalado como la clave de su éxito y desde su debut, se han caracterizado por hablar sobre temas que consideran importantes, como los problemas y ansiedades de la juventud que acude a la escuela, el sistema educativo surcoreano, las expectativas de la sociedad.

Proof contendrá tres discos, en cada uno se incluirá una canción nueva: Run BTS, For Youth y Yet To Come, que será uno de los temas principales e incluirá un video, citaron medios.

En esta producción habrá demos nuevos y adelantaron que habrá una versión de Tony Montana a dueto con Jimin.

Esta canción fue escrita y producida por Suga y forma parte de su proyecto de solista como Agust D.