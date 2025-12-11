Estrenará Daddy Yankee, el video musical de ‘Jezabel y Judas’

Daddy Yankee estrenará el esperado video musical de “Jezabel y Judas” a través de su canal oficial de YouTube. El tema forma parte de su más reciente álbum, Lamento en Baile, su primer álbum de estudio en tres años, el cual también incluye el éxito Sonríele.
Jezabel y Judas presenta una propuesta fresca dentro del proyecto: una salsa producida por el reconocido maestro Sergio George, reafirmando la versatilidad musical de Daddy Yankee y su capacidad de reinventarse.
El videoclip fue dirigido por Mike Ho y filmado en la ciudad de Miami, aportando una estética cinematográfica que complementa la intensidad del mensaje del tema.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por DY (@daddyyankee)
Una publicación compartida por DY (@daddyyankee)
Sobre la canción, Daddy Yankee expresa. “Tiene un gran mensaje: no importa lo que te traiga la vida —cosas inesperadas, sorpresas, momentos difíciles— todo son lecciones que te fortalecen. A veces, incluso las acciones que parecen hacerte daño te ayudan a crecer y te encaminan hacia tu propósito para ser mejor.”
El video estará disponible en el canal oficial de Daddy Yankee en YouTube.
Este tema se suma al éxito lanzado recientemente con Bizarrap. El esperado encuentro de dos artistas que marcaron la historia de la música latina ya es una realidad. El productor argentino presentó la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee, el pionero del reguetón.
Con esta colaboración, Bizarrap se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña. La Session trae de vuelta el sonido y la actitud del reggaetón clásico, reinterpretados con la visión única de Bizarrap, quien logra capturar la esencia de los beats del 2000 y transformarlos con su propio lenguaje musical, sin perder su identidad ni su sello característico.