Estrenará Daddy Yankee, el video musical de ‘Jezabel y Judas’

Daddy Yankee estrenará el esperado video musical de “Jezabel y Judas” a través de su canal oficial de YouTube. El tema forma parte de su más reciente álbum, Lamento en Baile, su primer álbum de estudio en tres años, el cual también incluye el éxito Sonríele.

Jezabel y Judas presenta una propuesta fresca dentro del proyecto: una salsa producida por el reconocido maestro Sergio George, reafirmando la versatilidad musical de Daddy Yankee y su capacidad de reinventarse.

El videoclip fue dirigido por Mike Ho y filmado en la ciudad de Miami, aportando una estética cinematográfica que complementa la intensidad del mensaje del tema.