Estrenará Disney especial de aniversario de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus

Disney+ estrenará el próximo 24 de marzo el especial “Hannah Montana: 20 aniversario”, una producción que conmemora las dos décadas del lanzamiento de la serie que se consolidó como uno de los fenómenos más representativos de la televisión juvenil a nivel global.

Filmado ante una audiencia en vivo en el estudio, el especial presenta una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley Cyrus, quien ofrece una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo.

De acuerdo con un comunicado de Disney, esta producción es una mezcla de nostalgia emotiva y una nueva perspectiva, en la que Cyrus revive los momentos, la música y los recuerdos que marcaron una era.

Adelantó que la audiencia podrá disfrutar de material de archivo nunca visto mientras algunos de los sets más memorables de Hannah Montana vuelven a cobrar vida, incluyendo la sala de estar de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana.