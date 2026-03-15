Estrenará Disney especial de aniversario de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus

Disney+ estrenará el próximo 24 de marzo el especial “Hannah Montana: 20 aniversario”, una producción que conmemora las dos décadas del lanzamiento de la serie que se consolidó como uno de los fenómenos más representativos de la televisión juvenil a nivel global.
Filmado ante una audiencia en vivo en el estudio, el especial presenta una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley Cyrus, quien ofrece una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo.
De acuerdo con un comunicado de Disney, esta producción es una mezcla de nostalgia emotiva y una nueva perspectiva, en la que Cyrus revive los momentos, la música y los recuerdos que marcaron una era.
Adelantó que la audiencia podrá disfrutar de material de archivo nunca visto mientras algunos de los sets más memorables de Hannah Montana vuelven a cobrar vida, incluyendo la sala de estar de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana.
Con uno de los fandoms más apasionados de Disney, Hannah Montana se convirtió en un fenómeno global que influyó en la música y la moda, y lanzó a una estrella pop que marcó a toda una generación. La serie, nominada al Emmy, dio origen a 14 álbumes de platino y 18 de oro en todo el mundo, además de dos películas.
“Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, expresó Miley Cyrus.
“Que después de tantos años siga significando tanto para la gente es algo que me llena de orgullo. Este ‘Hannahversario’ es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que han estado a mi lado durante 20 años”.
La presidencia de Disney Branded Television destacó la influencia de la serie en la moda y la música contemporáneas, subrayando que la colaboración con la intérprete busca formalizar un reconocimiento a la comunidad de aficionados que ha sostenido la popularidad de la producción a través de diversas generaciones.