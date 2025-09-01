Estrenará HBO Max el documental sobre Debanhi Escobar

La producción de HBO Max promete retomar esta historia con un enfoque periodístico y social, atendiendo tanto al dolor de la familia como al impacto colectivo.

El caso de Debanhi no solo generó indignación nacional, sino que se convirtió en un símbolo de la falta de respuestas claras en las investigaciones de feminicidios en Nuevo León.

El proyecto busca profundizar en los hechos que marcaron un antes y un después en la conversación pública sobre la violencia de género y las desapariciones en el país.

El próximo 18 de septiembre, la plataforma HBO Max estrenará la serie documental Debanhi, ¿Quién mató a nuestra hija? , centrada en el caso de Debanhi Escobar, joven de 19 años cuya desaparición y muerte en 2022 conmocionaron a México.

#Debanhi : ¿Quién mató a nuestra hija?, nueva serie documental Max Original, retrata la búsqueda de justicia y la lucha de una familia por respuestas sobre el caso de Debanhi Escobar. Disponible el 18 de septiembre en HBO Max. pic.twitter.com/AkTWaj8RhQ

La noche del 8 de abril de 2022, Debanhi asistió a una fiesta en Escobedo, Nuevo León. Horas después, fue vista por última vez en la carretera a Laredo, en una imagen que se viralizó en redes sociales.

Tras una intensa búsqueda que movilizó a la sociedad civil y autoridades, su cuerpo fue hallado semanas más tarde en una cisterna del motel Nueva Castilla, señala elimparcial.com

La autopsia determinó como causa de muerte asfixia por sofocación, sin embargo, las irregularidades en la investigación mantuvieron abiertas múltiples dudas y cuestionamientos sobre lo ocurrido aquella noche.

A diferencia de otros proyectos audiovisuales que han abordado la historia, este documental cuenta con el apoyo directo de los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

La familia había rechazado participar en producciones anteriores, como la serie de ViX “#TODAS. Debanhi, una historia de redes”, argumentando un compromiso previo con otra plataforma y la necesidad de contar su versión con mayor profundidad.

Mario Escobar declaró que el nuevo documental permitirá exponer detalles inéditos y señalar las negligencias de las autoridades en el manejo del caso. Además, destacó que su objetivo principal es mantener viva la memoria de su hija y visibilizar la lucha por la justicia.

En diciembre de 2024 se anunció Todas: Debanhi, una historia de redes, dirigido por Arisbeth Márquez y conducido por la periodista Itzel Cruz, con producción de Detective, Viento del Norte Cine y N+Docs.

Ese trabajo abordó, además, las desapariciones de Yolanda Martínez y María Fernanda Contreras, ocurridas en el mismo periodo en Nuevo León.

Aunque el proyecto fue bien recibido por visibilizar la problemática, la familia de Debanhi aclaró que no participó en él, reservándose su testimonio para un proyecto independiente.

El documental de HBO Max se inscribe en esta línea de proyectos que no solo reconstruyen los hechos, sino que también visibilizan los obstáculos legales y burocráticos que enfrentan las familias de las víctimas en la búsqueda de justicia.

Con el estreno programado para septiembre, la producción de HBO Max llega en un momento clave, en el que el caso de Debanhi continúa siendo un emblema de la exigencia de justicia en México.

La narrativa promete ser un ejercicio de memoria colectiva que no solo honra a la joven, sino que también abre un espacio de reflexión sobre la violencia de género y la necesidad urgente de reformas en los procesos de investigación.