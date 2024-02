“Invito a todos ustedes a este mundo, es un documental donde grabé todo mi amor por el baile, conociendo a bailarines de diferentes géneros, en muchas ciudades del mundo, podrán verlo en ‘Hope on the Street’, será mejor que lo esperen”, dice.

La razón de que Jung Hoseok se convirtiera en J-Hope es “Street Dance” y así lo asegura el integrante de la banda surcoreana BTS al anunciar el documental ‘Hope on the Street’ que se estrenará por Prime Video.

La serie documental contará también con canciones del álbum especial Hope on the Street Vol. 1, que recientemente anunció Big HitMusic, empresa de BTS, un nuevo trabajo en solitario de J Hope, que contendrá seis pistas que tratan sobre el baile callejero, la raíz artística de J-Hope.

“Hola, Soy J Hope, es... ¡¡¡Es fascinante!!!! Se acerca mi cumpleaños... Pensé que mi cumpleaños no llegaría mientras servía en el ejército... Ya es 18 de febrero. Jajajaja!!! ¿Qué significa eso? “El tiempo pasa...”.

“¡Es mi primer y último cumpleaños como soldado...!”, escribió, al tiempo que dijo que a la distancia puede sentir el cariño y el interés de Army.

“En mi corazón, siempre estás en el centro de cualquier situación... Es una gran parte que no he olvidado mientras promociono desde hace más de 10 años. No basta con expresarlo todo el tiempo, pero ¡¡muchas gracias!! ¡¡¡Muchas gracias por ser nuestro fan y ser fan de J-Hope, te amo!!! Gracias a ti, yo tampoco me sentí solo en este cumpleaños!!!.

J Hope comentó que lo darán de baja del ejército una vez concluido su servicio y prometió encontrarse con Army de una manera especial.