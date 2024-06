Será el 21 de junio que se estrene la serie que lleva por título Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood , la cual está dividida en dos episodios de 60 minutos, y en donde se relate el drama que llevó a Tay Tay a regrabar la música que compuso y produjo a lo largo de su carrera.

El anuncio de esta serie no le cayó muy bien a los seguidores y fanáticos de la intérprete de Cardigan, ya que cuestionan la veracidad de los testimonios y pidieron a los mismos swifties a no verlo, al contrario mejor reproducir The Eras Tour (Taylor’s Version) que se encuentra en Disney +.