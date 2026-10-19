Estrenará Netflix la serie ‘La caída de El Mayo’

El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas, aterrizó en un pequeño aeropuerto de Nuevo México a bordo de un avión privado.

Dirigida por Darren Foster y Miguel Fernández Flores, la producción reúne testimonios exclusivos, material de archivo inédito y una revisión de cientos de expedientes judiciales de ambos países para explorar uno de los episodios más relevantes de la historia reciente del narcotráfico.

Netflix estrenará el 29 de octubre La caída de El Mayo , una serie documental de tres episodios que reconstruye los acontecimientos que llevaron a Ismael “El Mayo” Zambada García a quedar bajo custodia de Estados Unidos en julio de 2024.

En la aeronave también viajaba Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Tras su llegada, Zambada quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses, señala elimparcial.com

¿Fue un secuestro, una traición o una operación secreta? Estas interrogantes forman parte de la historia que la serie busca reconstruir a partir de testimonios y documentos relacionados con los hechos.

“Las repercusiones de aquel 25 de julio siguen resonando en el mundo del crimen organizado, en las relaciones entre México y Estados Unidos y, lo más trágico, en las vidas de innumerables personas inocentes atrapadas en medio del capítulo más reciente de una fallida guerra contra las drogas”.

Los realizadores explicaron que uno de sus principales retos fue documentar la vida de un hombre del que, antes de su detención, existían pocas fotografías y ninguna grabación conocida de su voz.

Para reconstruir su historia, combinaron periodismo de investigación con una narración en primera persona y entrevistas con agentes de seguridad, políticos, periodistas, personas cercanas al cártel y familias afectadas por la violencia.

El resultado, de acuerdo con los directores, busca ofrecer una exploración del poder y la traición en el mundo del crimen organizado, además de mostrar las consecuencias de los acontecimientos para quienes quedaron atrapados en medio de ellos.

Los realizadores describieron la caída de Zambada como una tragedia shakespeariana: un líder que logró evadir a sus adversarios durante medio siglo y que, según algunas versiones, terminó cayendo en manos del hijo de su aliado más cercano.

La serie documental abordará así las distintas versiones sobre los acontecimientos del 25 de julio de 2024 y sus repercusiones en el crimen organizado y las relaciones entre México y Estados Unidos.