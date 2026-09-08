Estrenará ViX la serie ‘Chávez vs Chávez’

El máximo referente del boxeo en México y uno de los deportistas más destacados en la historia, Julio César Chávez, estrenará su nueva serie Chávez vs Chávez, donde se revelará la parte más intima de su vida. La serie, se estrenará el próximo 11 de septiembre a travéz de la plataforma ViX. Incluso en Culiacán, ya se pueden ver algunos espectaculares promocionando la serie, protagonizada por el campeón, en el que público conocerá algo más que su grandes triunfos, pero también fuertes caída en su vida personal.

En Culiacán ya se promociona la serie del campeón pugilista.

En el documental producido por N+Docs, se podrá conocer lo más cercano a la vida del Gran Campeón Mexicano, desde sus peleas más destacadas y la preparación que lo llevaron a lo más alto de la fama, hasta los problemas familiares y con las adicciones que lo hicieron caer hasta abajo, señala infobae.com A lo largo de su trayectoria, Julio César Chávez tuvo una larga lista de contrincantes complicados y destacados, como Mario “Azabache” Martínez con quien disputó su primer campeonato del mundo, Meldrick Taylor al que venció de manera agónica en los últimos segundos del combate o esa inolvidable función ante el estadounidense Greg Haugen en 1993 en el Estadio Azteca ante más de 130 mil personas.

Sin embargo, ninguno de estos nombres fue el rival más complicado en la carrera de Julio César Chávez, sino el mismo Chávez. En entrevista con Infobae México, Julio aseguró que el rival más difícil de enfrentar durante toda su trayectoria fue él mismo. El ex campeón del mundo señaló que existieron sus dos versiones, el Chávez bueno, el que de niño tuvo muchas carencias, que quería ser campeón del mundo y sacar a su familia adelante, y el Chávez malo, el que se refugió en las adicciones haciendo daño a su alrededor y que tocó fondo. “Porque el Chávez que soñaba con ser campeón del mundo, que soñaba con tener lo que todo niño sueña cuando viene uno de la promesa. Entonces tienes un sueño ¿no?, tienes una visión, tienes una meta de llegar a ser campeón del mundo. Y lo logré, ese era el Chávez bueno, el Chávez que era sano, que era limpio, que no tiene ninguna adicción. Pero te enfrentas al otro Chávez, de repente te tropiezas y te refugias en el alcohol y las drogas, entonces ese es el otro Chávez que no eres tú, es una enfermedad que te atrapa y te va consumiendo poco a poco y llegas a un fondo sin salida y no te das cuenta de todo el daño que hacer a tu alrededor”, comentó en la entrevista.