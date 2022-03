$!Estrenarán 13 temas inéditos de Selena

Canciones como La flor, La carcacha y El chico del apartamento 512 siguen vigentes, y a hora, la voz de Selena Quintanilla sonará en temas inéditos.

A 27 años desde que Selena Quintanilla fue asesinada sus fans podrán disfrutar de música inédita de la cantante mexicoamericana, según anunció su familia, pues hay material que dejó grabado y que fue rescatado por sus hermanos.

Trascendió que la familia Quintanilla se prepara para que el nuevo álbum con canciones totalmente nuevas se dará a conocer el próximo mes de abril. Abraham Quintanilla, padre de Selena, fue quien anunció que el disco que preparan contará con 13 canciones los cuales tendrán arreglos especiales del hermano de la “Reina del Tex-Mex”, A.B. Quintanilla.

“Selena se ha ido. Lo que me asombra a mí, a Suzette, a mi familia, AB, es que 26 años después el público todavía recuerda a Selena. No la han dejado ir. Están esperando un proyecto. Me gusta que salga esto, y sé que será bien recibido por el público”, dijo Quintanilla en una entrevista con Latin Groove News.

La primera canción incluída en el disco es una que la cantante grabó cuando tenía 13 años de edad, aunque su hermano actualizó digitalmente la voz para que suene justo antes de su muerte.

Por otra parte Suzette Quintanilla, la hermana de Selena, está ayudando a diseñar la carátula del álbum. “Muchos de los temas han sido reproducidos y arreglados con una mezcla de baladas y cumbias”, dijo Quintanilla.

Anteriormente A.B. Quintanilla mencionó que el disco contendrá diez canciones inéditas que forman parte del catálogo familiar.