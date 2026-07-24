Estrenarán la cinta mexicana ‘Tijuana, todavía’ en el Festival de Cine de Venecia

La película mexicana “Tijuana, Todavía”, dirigida por Gabriel Gutiérrez Morales, fue seleccionada oficialmente para proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Venecia. El largometraje fue desarrollado y producido como parte de la edición 2025-2026 de Biennale College Cinema, creado por el Festival de Venecia en 2012, como un laboratorio de formación avanzada que promueve la producción de largometrajes de bajo presupuesto de cineastas de todo el mundo, el cual proporcionó un apoyo financiero de 200 mil euros a este proyecto. Una frontera retratada desde el exilio, la intimidad y la pertenencia Alejada de la representación violenta y distante con la que con frecuencia el cine suele retratar a esta ciudad fronteriza, Tijuana, todavía surge desde las propias vivencias del director como inmigrante queer, proponiendo un nuevo territorio para el cine LGBTIQ+ hecho en México que busca mirar las heridas compartidas desde la transformación y no desde el trauma.

La historia sigue a Chava (Humberto Busto), un hombre a punto de cumplir cincuenta años que divide sus días entre cantar en un coro gay y trabajar en un autolavado familiar. En paralelo, Maksim (Petr Filimonov) es un joven queer que ha huido de San Petersburgo para evitar ser reclutado en la guerra de Ucrania y que aguarda pacientemente su solicitud de asilo en un albergue de Playas de Tijuana. Ambos se conocen de forma anónima a través de una aplicación donde la comunicación digital se convierte en su refugio y forma de existencia. Sin embargo, cuando las políticas migratorias cambian y las citas internacionales se cancelan, Maksim queda abandonado a su suerte y decide encontrarse fuera de línea con Chava. Al confrontar su vínculo en el mundo real, la relación entre ambos deberá hacer frente a los fantasmas del exilio y a los desafíos de construir un hogar dentro de un territorio tan dividido como sus propios deseos. ”Para mí, su historia representa la capacidad humana de reconstruir el sentido de pertenencia justo en el lugar donde alguna vez nos quebramos”, destaca el realizador sobre este encuentro que conecta la realidad tijuanense con los desplazamientos globales contemporáneos.

Tijuana, todavía fue seleccionada, desarrollada y producida durante la decimocuarta edición de Biennale College Cinema.

Humberto Busto da vida ‘Chava’ en la película.