Estreno de serie en que participó Liam Payne queda en pausa

El estreno de Building the Band, la serie de Netflix en la que participó Liam Payne, quedó suspendida tras la trágica muerte del cantante.

“Netflix se sentará con la familia de Liam cuando sea el momento adecuado para hablar sobre la serie y cuándo podría estrenarse”, dijo una fuente al US Sun. “No hay prisa ni presión para lanzar la serie. Simplemente sería un hermoso homenaje a Liam y lo capturaría en su mejor momento en los meses previos a su muerte”.

Liam Payne fue mentor en la serie de competencias con sede en el Reino Unido junto con Nicole Scherzinger, ex integrante del grupo femenil Pussycat Dolls, y Kelly Rowland, cantante de Destiny’s Child, mientras que AJ McLean, de los Backstreet Boys, fue el presentador, publicó quien.com.

El rodaje finalizó en los estudios Aviva de Manchester en agosto. Si bien no está claro cuándo se lanzará la serie, “el programa definitivamente no ha sido archivado”, agregó la fuente.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los productores del programa estaban “conmocionados” por la noticia de la muerte del ex integrante de One Direction y señalaron que era demasiado pronto para tomar decisiones sobre el programa considerando la magnitud de la pérdida.

Building the Band reunió a 50 cantantes para intentar formar su propia banda sin siquiera verse. La idea es que los músicos se conecten a través de su compatibilidad musical, conexión, química y mérito.

Nicole Scherzinger fue parcialmente responsable de conectarlo con sus ex compañeros de One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan.

La cantante lamentó la pérdida de Payne en un sentido homenaje que publicó a través de cuenta de Instagram. “Querido Liam, siempre recordaré y atesoraré el tiempo que compartimos juntos, desde hace quince años, cuando nació One Direction, hasta hace apenas unas semanas”, escribió Scherzinger.