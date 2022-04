$!Eugenia León da voz a grandes éxitos para complacer a los mazatlecos

La cantante se presentó como parte del programa artístico del Festival del Libro Mazatlán 2022; y no hizo otra cosa más que complacer al público que se dio cita en el monumento al Venadito, en Olas Altas.

Sin bailarines o escenografía, tampoco banda u orquesta grande, ni pirotecnia o algún otro adorno; Eugenia León llenó el escenario solo con la potencia de su voz y no hizo falta nada más.

Al cantar cada canción pedía primero la aprobación del público, que dijo que sí a todos los temas que les fue proponiendo.

De Marco Antonio Solís cantó Como tu mujer; y justo al terminar, dijo: “Y no dejen de aplaudir porque aquí viene Juan Gabriel”, para de manera inmediata interpretar Tú a mí no me hundes.

Uno a uno fueron cayendo las canciones, todas coreadas por el público que estuvieron parado en la banqueta, junto al “Venadito”, sobre la calle y hasta en el malecón.