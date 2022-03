Eugenio Derbez da adelanto y una fecha sobre proyecto de ‘El Chavo del 8’

Eugenio Derbez será el encargado de la producción pero de momento se desconoce si será una bioserie, una película u otro proyecto.

En el avance, vemos al actor Juan Frese caracterizado como el emblemático personaje de Chespirito, quien se ve en una pantalla plana y voltea para decir “Eugenio”. Después vemos al protagonista de CODA en un sillón diciendo “Chavo...”, dejando en suspenso todo.

Luego de este encuentro, vemos la fecha 24 de marzo de 2022 que sería probablemente la revelación del proyecto.

En su publicación Eugenio Derbez únicamente escribió: “Ya casi... Estén pendientes. The project is on its way, stay tuned”. Fue suficiente para generar expectativas en todos los fans de Chespirito.