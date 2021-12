Eugenio Derbez protagoniza inesperado reencuentro con el ‘Burro’ de ‘Sherk’

Eugenio Derbez enloqueció a las redes sociales al encontrarse, de nueva ocasión, con Burro , su afamado personaje en la saga de Shrek . No obstante, halló a la versión hablaba en inglés por parte del también humorista Eddie Murphy.

Sus seguidores no tardaron en expresar que preferían oírlo a él en el papel.

El creador de La Familia P. Luche fue aplaudido en su momento por su interpretación de “Burro”. Al doblaje de la cinta infantil se sumó la voz de Alfonso Obregón, quien fue “Shrek” y también ha dado voz a “Bugs Bunny”, “Fox Molder” en Los expedientes secretos X , entre muchos más. Por su parte, Derbez siguió en el personaje a través de sus secuelas hasta el estreno de Shrek Para Siempre del 2010, la cual figura como el final de la saga.

La película original ganó en 2002 un Premio Óscar y estuvo nominada a uno más. Shrek se llevó la estatuilla como Mejor Película de Animación y superó en la categoría a Monsters Inc y Jimmy Neutrón: El niño genio. También estuvo seleccionada por contendiente a Mejor Guión Adaptado, pero fue El pianista la cinta triunfadora.

Shrek no fue la única participación de Eugenio Derbez en el mundo del doblaje. Anterior a “Burro”, el también guionista dio personalidad a Mushu en la película animada de Mulán. Más recientemente, Eugenio dobló a El Grinch en su más reciente entrega, así como a “Snowball” de La vida secreta de tus mascotas.

No obstante, en dos ocasiones la voz del humorista superó los limites de la televisión y el cine, pues también es oído en videojuegos. Como parte del sonido ambiental, Eugenio Derbez formó parte de Chávez, la entrega de Nintendo inspirada en el boxeador mexicano. Por otro lado, el exitoso juego para celulares Clash Royale lo fichó para darle vida al “Rey Rojo”.

El último proyecto de Eugenio Derbez que causó revuelo en las redes sociales fue la tercera temporada de LOL: Last One Laughing, un reality donde varios comediantes se miden por no reírse y llevarse una bolsa de un millón de pesos. La serie original de Amazon Prime presentó al Capi Pérez, Ricardo Pérez, Gaby Navarro, “La Bea”, Paco de Miguel, Mau Nieto, Hugo “El Cojo Feliz”, Coco Celis, Sofía Niño de Rivera y Ricardo Peralta de Pepe y Teo como sus participantes de la nueva serie de capítulos.