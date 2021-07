“Nuestro querido Sammy Pérez, colaboró conmigo en varios programas, está enfermo. Lleva varios días en el hospital por Covid. Y en redes sociales he visto a mucha gente preguntando dónde estoy, que por qué no aparezco y aquí estoy desde el primer día. En cuanto supe de su enfermedad, me he acercado a su familia a ver qué se necesita”.

“Aquí estoy, solamente que mi estilo es ese... cuando uno ayuda genuinamente y de corazón lo que quiere es ayudar, no presumirlo ni cacarearlo. Para los que están preocupados, aquí estoy. La ayuda no se presume ni se cacarea... ¡se da y punto! Así que aquí estoy... oremos por Sammy. Abrazos”.