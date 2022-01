Eugenio Derbez trabajó de limpiaparabrisas y mesero para mantener a Aislinn

“Obviamente nunca me funcionó un carajo”, dijo.

Durante la charla, Eugenio contó que cuando conoció a Gabriela Michel , ella era divorciada, por lo que no tenía ningún reparo con su condición.

“Ninguna de mis novias me ha llamado para agradecerme que no les desgraciara la vida”, dijo.

Esto ocasionó que el protagonista de No se aceptan devoluciones terminara por buscar en una maceta la semilla que su mamá aseguró había sido depositada por su padre para que él llegara al mundo.

Su papá le llevaba 45 años de ventaja y nunca le hablaba de sexo, por lo que su mamá tuvo que hacerlo, pero no tuvo forma de explicarle bien las cosas, ya que usaba muchos eufemismos, esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

El actor de Coda aseguró que decidió ese tener una vida tranquila para hacerle compañía a su madre, Silvia Derbez, quien solía ocuparse de las labores que había en su casa, de atender a su marido y además ser una de las actrices más reconocidas en el espectáculo.

“No tuve una infancia normal; no tomaba, nunca fumé, no me iba a fiestas”, dijo.

Aseguró que esto lo llevó a ser tímido y además ser sometido al acoso escolar. Confesó haber sido tan antisocial que la señora Derbez incluso se preocupó cuando le dijo que quería ser actor, debido a que pensaba que su carácter no era el necesario para el medio.

¿Cómo se enteró de que sería padre?

El actor confesó que la relación con Gabriela era tormentosa durante su última etapa, pero la situación solamente se complicó más cuando ella le dijo que estaba embarazada.

Inmediatamente, Derbez sintió que su mundo había terminado y sus sueños acababan de derrumbarse. Ante esto, él dijo que no quería ser padre, pero ella se negó a esta posibilidad.

“No quiero ser papá y yo estaba aterrorizado”, dijo.

Pese a que intentó regresar con su pareja, la relación no avanzó. El decirle a sus progenitores de esto tampoco funcionó, ya que lo tomaron mal.

Aseguró que en retrospectiva su hija Aislinn se convirtió en lo mejor que podía ocurrirle, ya que lo hizo madurar, comenzar a trabajar y para hacerse su propio camino.